«كافيه يا3» الاسبانيه تقدم عروضها بمصاحبة صوت”عمر الشريف وتغنى«سو ياسو»

بأول جولة عربية لها تقدم فرقة ( كافيه با 3 ) العالمية عرضها (كافية اسبانيول) ، بالفترة من 5 إلى8 يناير المقبل بالمسرح الكبير فى دار الاوبرا المصرية.

الفرقة تضم 23 فنانا وفنانة ،وأكد مخرج العرض ماهر زكرى “المقيم في اسبانيا منذ 49 عاما “، ان اختيار مصر كأول دولة لتقديم هذا العرض يرجع الى انها الدولة الاكثر عشقا عند الاسبان ،بالإضفة لما تتمتع به الاوبرا المصرية من مميزات جعلتها مركزاً للاشعاع الثقافي والفني عالمياً

واوضح ان الفرقة تحمل رسالة تطلقها عبر عروضها االآربعه الى العالم اجمع مع مطلع العام الجديد، مفادها ان بالموسيقى والغناء تكتمل منظومة الحب والسلام ،رافعين شعارهم( لنبذ العنف والكراهية والتعصب ) ،موضحا ان الفرقة تضم عازفيين ومغنيين وراقصين فلامنكو ،سيقدمون عدة مفاجأت للجمهور،و منها اغنية (السلام عليكم وعليكم السلام ) باللغة العربية على طريقه الفلامنكو،واغنية اخرى مصحوبة بصوت الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، وبالاسبانيه يغنون للفنان محمد منير اغنيته الشهيبرة ” سو يا سو”، وذلك تكريما لهما ولدورهما في التحريض علي حب الخير والسلام بين البشر بالفن .