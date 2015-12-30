إنريكي حول واقعة جوارديولا الشاب: كل شيء نكتبه على الشبكات الإجتماعية لا ينسى

(إفي) قال مدرب برشلونة لويس إنريكي تعليقا على واقعة استغناء النادي الكتالوني عن اللاعب الشاب سيرجي جوارديولا (طالع التفاصيل) الذي كان قد تعاقد معه لساعات للعب في صفوف الفريق الرديف إنه "لم يستغرب الواقعة"، خاصة وأن ما يكتبه الشخص على الشبكات الاجتماعية "لا ينسى".

وصرح إنريكي "لم أتفاجأ أن تحدث هذه الأشياء من خلال تويتر. هناك حالات نتذكرها مؤخرا. كل ما تكتبه على الشبكات الاجتماعية له أصداؤه خاصة في عالم كرة القدم. علينا أن ننتبه للغاية لما نكتبه".

وكانت إدارة النادي قد فسخت عقد المهاجم صاحب الـ24 عاما بعد ساعات عن التوقيع على عقد معه وذلك بعد التأكد من نشره تغريدات عدائية تجاه النادي وإقليم كتالونيا في واحد من أسرع الصفقات التي يتم فسخها في تاريخ كرة القدم.

وكان لاعب ألكوركون السابق قد نشر عبر حساب أصلي له على موقع (تويتر) الاجتماعي، تعود ليوم 26 أكتوبر 2013 "هاها.. أيها الأصلع ستعاني كثيرا اليوم. كتالونيا عاهرة.. وتحيا مدريد" وأخرى في نفس اليوم يقول فيها "حان موعد الكلاسيكو، تحيا مدريد"، وهو اللقاء الذي انتهى لصالح البرسا 2-1 في الكامب نو بالموسم الذي توج فيه أتلتيكو مدريد بلقب الليجا.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي كان سيرتدي فيها لاعب مدريدي النزعة قميص برشلونة لكن يبدو أن عدائه لإقليم كتالونيا الذي يخوض حربا برلمانية ضروس للانفصال عن إسبانيا كان هو السبب في فسخ العقد الفوري وارتباطه بالبرسا.