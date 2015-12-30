واشنطن: خطط إسرئيل للتوسع الاستيطاني بمنطقة «إي-1» غير مشروعة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها مجددا إزاء خطط الحكومة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني.

ووصف نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر بناء إسرائيل مستوطنات جديدة في “المنطقة إي-1” في الضفة الغربية بانه “غير مشروع” وله نتائج عكسية على مسار السلام.

وقال تونر في تصريحات صحفية إن قلق الولايات المتحدة إزاء بناء وحدات استيطانية في المنطقة “إي-1” معروف مؤكدا معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأي خطوات تمهد الطريق أمام بناء مستوطنات في المنطقة، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط

وأشار إلى أن واشنطن تؤمن بأن مثل هذه الخطوات لا تتماشى على الإطلاق مع حل الدولتين وتثير شكوكا بصورة لا لبس فيها حول التزام الحكومة الإسرائيلية تجاه السلام.

وشدد تونر على استمرار التزام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بمواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن حل الدولتين أمر هام وحاسم ليس فقط لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بل أيضا لأمن إسرائيل على المدى الطويل.

وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن كيري والمسئولين بالإدارة الأمريكية سيواصلون الاتصال بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتشجيعهم على إثبات التزامهما من خلال السياسات والأفعال بالتوصل إلى حل الدولتين دون أن يحدد أي جدول زمني لأي مباحثات لوزير الخارجية الأمريكي قريبا في هذا الصدد.