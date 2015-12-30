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«رينزي»:التدخلات العسكرية الفردية في البلاد ذات الأزمات «خطأ جسيم»

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«رينزي»:التدخلات العسكرية الفردية في البلاد ذات الأزمات «خطأ جسيم» «رينزي»:التدخلات العسكرية الفردية في البلاد ذات الأزمات «خطأ جسيم»

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي التدخلات العسكرية الانفرادية في البلدان ذات الأزمات الداخلية واصف تلك الخطوة بـ «الخطأ الجسيم»

وقال رينزي في مؤتمر صحفي اليوم إنه “يمكن الشك بحقيقة أن التدخلات من جانب واحد لم تنجح ففي الماضي كانت هناك تدخلات انفرادية أصبحت متعددة الأطراف.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي لكن “لا نرى أن هناك حاجة لذلك اليوم” معلقا على احتمال التدخل في ليبيا.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أن التدخل من جانب واحد سيكون خطأ جسيما وهذا هو موقف إيطاليا والولايات المتحدة ودول أخرى بهذا الشأن.

 

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