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مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة من جيش الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة من جيش الاحتلال مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة من جيش الاحتلال

> جددت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامها لساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وتصدى مصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية والتهليل، فيما قامت شرطة الاحتلال بحماية المستوطنين خلال اقتحامهم، فى حين اقتحمت مجموعة من شرطة الاحتلال الخاصة "المُصلى القبلى" ونفذت فيه جولة إرشادية.

وتأتى تلك الاقتحامات بشكل شبة يومى فى إطار حملة الانتهاكات التى يقوم بها المستوطنون والاحتلال بحق القدس والمقدسات، فيما يتصدى لهم المرابطون فى المسجد للمحافظة عليه من محاولات التقسيم الزمانى والمكانى الذى تسعى إليه دولة الاحتلال.
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مصر 365