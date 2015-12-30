المالية الكويتية: الدعم الحكومى سيصل لـ 16 مليار دينار خلال 3 سنوات

>صرح وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة مساعد حمادة بأن حجم الدعم المتوقع تقديمه من قبل الدولة للمواطنين يصل إلى نحو 16 مليار دينار كويتى خلال السنوات الثلاث المقبلة فى حال استمرار نظام الدعم على حاله.

وأضاف خليفة فى تصريحات لصحيفة "القبس" نشرتها اليوم الأربعاء أن استمرار سياسة الدعم الحالية سيساهم فى تضخم باب المصروفات فى الموازنة العامة وبالتالى زيادة نسبة العجز المالى المحقق بشكل كبير، وأوضح أن خطة ترشيد الدعم التى تعمل الوزارة على إقرارها سوف تساهم فى توفير 2ر6 مليارات دينار خلال ثلاث سنوات فقط مما يبين أهمية إقرارها فى هذا الوقت الذى تشهد فيه الموازنة عجزا كبيرا بسبب هبوط أسعار النفط.

وذكر أن عملية الترشيد سوف تضمن استدامة الموازنة وقدرة الدولة على الاستمرار فى تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والأمن والعدالة والدفاع وغيرها، ولفت خليفة إلى أن الكويت ليست الوحيدة التى ستتبع إجراءات الترشيد خصوصا مع توجه أغلب دول الجوار إلى اتباع خطوات مماثلة، وكان آخرها السعودية والبحرين.

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