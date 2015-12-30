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"العليا للاجئين": مليون مهاجر وصلوا أوروبا بحرا عام 2015 نصفهم من سوريا

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"العليا للاجئين": مليون مهاجر وصلوا أوروبا بحرا عام 2015 نصفهم من سوريا "العليا للاجئين": مليون مهاجر وصلوا أوروبا بحرا عام 2015 نصفهم من سوريا

>وصل أكثر من مليون مهاجر بحرا إلى أوروبا خلال العام 2015، بحسب أرقام نشرتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الأربعاء.

واوضحت المفوضية التى تتخذ من جنيف مقرا أن مجموع مليون و573 مهاجرا وصلوا إلى أوروبا بحرا فيما قضى 3735 مهاجرا أثناء الرحلة المحفوفة بالمخاطر، ويتحدر 84% من هؤلاء المهاجرين من عشر دول، وأكثرهم عددا المهاجرون السوريون الذين يمثلون 49% من الوافدين، يليهم الأفغان (21%) ثم العراقيون (8%).

أما الدول الأخرى التى يتحدر منها المهاجرون، فهى إريتريا وباكستان ونيجيريا والصومال والسودان وغامبيا ومالى، ووصل 844 ألفا و176 مهاجرا إلى سواحل اليونان، و152 ألفا و700 إلى إيطاليا و105 إلى مالطا، ويشكل الرجال 58% من المهاجرين، والنساء 17% والأطفال 25%.
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