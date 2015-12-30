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مصادر بالإسكان: الرئيس السيسى يفتتح محطة مياه أكتوبر خلال أيام

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مصادر بالإسكان: الرئيس السيسى يفتتح محطة مياه أكتوبر خلال أيام مصادر بالإسكان: الرئيس السيسى يفتتح محطة مياه أكتوبر خلال أيام
كشفت مصادر بوزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح محطة مياه أكتوبر خلال أيام.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المحطة أمس، وذلك للتأكد من ضخ المياه بشكل جيد فى مرحلة التوسعات الجديدة والتى تم إفتتاحها خلال الأيام الماضية، إلا أن إسماعيل أجل زيارته لأكتوبر لرغبته فى تفقد المشروعات السكنية بمدينة بدر تفقد محطة مياه العاشر من رمضان والتى من المقرر أن تمد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه اللازمة.

وأشارت المصادر، إلى أن افتتاح المحطة بشكل رسمى ليس له علاقة بالتشغيل، فمرحلة التوسعات الجديدة تم افتتاحها الأسبوع الماضى وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بـ400 ألف متر مكعب.

وأوضحت المصادر، أن كمية المياه التى تم ضخها تقدر بنحو 200 ألف متر مكعب يوميا فقط، من إجمالى 400 ألف وذلك بسبب أن هناك بعض الخطوط فى حاجة لربطها على الشبكة، وفى حال ضخ إجمالى الكمية ستؤثر على المواسير والخطوط بسبب زيادة الضغوط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ مأخذ مياه على النيل بموقع عزبة الحلوانى بمركز العياط، و3 خطوط مواسير قطر 2200 مم، تنقل المياه العكرة الى محطة التنقية بـ6 أكتوبر، بطاقة تبلغ 1.7 مليون م3 / يوم.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من مد خط مياه 1200 مم من محطة المياه بـ 6 أكتوبر وحتى التلاقى مع طريق الفيوم الصحراوى بطول 5700 م/ط، ثم مارا بحرم طريق مصر الفيوم الصحراوى حتى نقطة الربط بحدائق الأهرام بين البوابتين الثانية والثالثة بطول 2300 م/ط، وذلك لتدعيم المياه بمناطق الرماية، والهرم، وفيصل.

و صرح وزير الإسكان بأن هناك بعض المعوقات التى كانت تؤخر بدء تشغيل المحطة، وتم التغلب عليها، منها الحصول على تصريح من وزارة الصحة للبدء فى الضخ التجريبى للمياه، وعدم توصيل مصدر التيار الكهربى الرئيسى لمحطة رفع المأخد من قبل شركة توزيع كهرباء الجيزة.

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مصر 365

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