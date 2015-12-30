بالفيديو :رقصة جنونية لعروسة مع عريس يرتدي “شورت أحمر”

يسعي العروسان في كل مكان لتجهيز حفل زفافهم بشكل مبتكر و غريب و غير متكرر لجذب انتباة كل من حولهم من خلال في رقصة جديدة و ختيار مزيكا معينة و قد تكون اغنية كلماتها ن ابتكارهم

في مصر عادة نشاهد رقصات من العريس و اصدقائة بشكل منظم تجذب انتباة جميع الحاضرين و اليوم سوف نتحدث عن مفاجاة قام بها العريس لعروستة و هو حضور العريس و اصحابة مرتدين شورتات

ظلت العروسة في انتظار عريسها على الاستديج و المزيكا و خرج العريس مع بداية مقطع معين و اندهشت العروسة و اعجبت بالفكرة و دخلت في وصلة رقص متواصلة وسط سعادة و قام جميع الحضور بالتصفيق و قاموا بتصوير هذة اللحظات و تفاعلوا معاها و سوف نعرض اليكم مقطع صغير يوضح كل ما فعلة العريس و اصدقائة تجاة عروستة و رد فعلها عندما رات عريسها مرتدي شورت احمر على بليزر البدلة من خلال الفيديو التالي و فى انتظار تعليقاتكم

شبكةعيونالإخبارية

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