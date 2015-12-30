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الأوقاف تحيل 955 إماما وعاملا بالشرقية للتحقيق خلال 2015للتقصير فى العمل

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الأوقاف تحيل 955 إماما وعاملا بالشرقية للتحقيق خلال 2015للتقصير فى العمل الأوقاف تحيل 955 إماما وعاملا بالشرقية للتحقيق خلال 2015للتقصير فى العمل
قال الشيخ مجدى بدران وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، إنه تمت إحالة أكثر من 955 من العاملين بالمديرية، وهم "أئمة ومؤذنين وعاملين" للشئون القانونية خلال عام 2015 .

وأوضح "بدران" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحالين كانوا قد قصروا فى عملهم سواء إداريا وبعضهم سياسيا باقحام السياسية فى الخطب الدينية، لافتا أن جهاز المتابعة هو من رصد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والتى منها التقصير فى تفعيل القافلة الدعوية والمخصص لها يوم الاثنين، أو درس الراحة المخصص له الأربعاء من كل أسبوع.

وأشار "بدران" فى تصريحاته، إلى أن توحيد الخطبة فى المساجد قضى على التجاوزات التى كان ترصد فى السابق من بعض الأئمة.


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