أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجيش الإسرائيلى يهدم منازل شهداء فلسطينيين نفّذوا عمليات طعن برام الله

Google+ Print
الجيش الإسرائيلى يهدم منازل شهداء فلسطينيين نفّذوا عمليات طعن برام الله الجيش الإسرائيلى يهدم منازل شهداء فلسطينيين نفّذوا عمليات طعن برام الله
هدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى منازل عدد من الشهداء الفلسطينيين الذين نفّذوا عمليات طعن أو دهس ضد مستوطنين إسرائيليين حديثا فى نابلس وسلفيت ورام الله، وذلك وفق ما قالت فضائية سكاى نيوز.

وكانت قد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى استيلاءها ومصادرتها 500 ألف متر مربع من أراضى قريتى قصرة وجوريش جنوبى نابلس فى فلسطين، حيث تسعى السلطات الإسرائيلية إلى إعادة إطلاق وتوسيع خطط لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.

- إصابة إسرائيلى بطعنات فلسطينى وقوات الاحتلال تعتقل منفذ العملية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365