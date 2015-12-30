الجيش الإسرائيلى يهدم منازل شهداء فلسطينيين نفّذوا عمليات طعن برام الله

هدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى منازل عدد من الشهداء الفلسطينيين الذين نفّذوا عمليات طعن أو دهس ضد مستوطنين إسرائيليين حديثا فى نابلس وسلفيت ورام الله، وذلك وفق ما قالت فضائية سكاى نيوز.

وكانت قد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى استيلاءها ومصادرتها 500 ألف متر مربع من أراضى قريتى قصرة وجوريش جنوبى نابلس فى فلسطين، حيث تسعى السلطات الإسرائيلية إلى إعادة إطلاق وتوسيع خطط لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.

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