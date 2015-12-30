الجنح تقضى بحبس المطربة بوسى عامين لتحريرها شيكات بدون رصيد

قضت محكمة جنح العمرانية، بالحبس سنتين غيابياً للمطربة الشعبية والممثلة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى"، وكفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، وذلك فى القضيتان المقيدتان برقم 4499 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 4497 سنة 2015 .

كان المحامى تامر أبو سريع وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى فاطمة محمد عاشور عبد اللطيف، قد أقام دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى، بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكلته، الأول بمبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، والثانى بمبلغ 50 ألف جنيه.

وذكر المحامى فى دعواه، أنه حينما تمت مطالبة الفنانة وديا بالمبلغ، رفضت السداد ما دفعهم لرفع دعوى قضائية لمقاضاتها.