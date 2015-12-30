أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجنح تقضى بحبس المطربة بوسى عامين لتحريرها شيكات بدون رصيد

Google+ Print
الجنح تقضى بحبس المطربة بوسى عامين لتحريرها شيكات بدون رصيد الجنح تقضى بحبس المطربة بوسى عامين لتحريرها شيكات بدون رصيد
قضت محكمة جنح العمرانية، بالحبس سنتين غيابياً للمطربة الشعبية والممثلة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى"، وكفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، وذلك فى القضيتان المقيدتان برقم 4499 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 4497 سنة 2015 .

كان المحامى تامر أبو سريع وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى فاطمة محمد عاشور عبد اللطيف، قد أقام دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى، بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكلته، الأول بمبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، والثانى بمبلغ 50 ألف جنيه.

وذكر المحامى فى دعواه، أنه حينما تمت مطالبة الفنانة وديا بالمبلغ، رفضت السداد ما دفعهم لرفع دعوى قضائية لمقاضاتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365