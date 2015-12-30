تفحم 9 سيارات فى جراج العامرية للبترول بالإسكندرية

نجحت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل نشب فى جراج العامرية للبترول بمنطقة الحضرة التابعة لدائرة قسم شرطة يدى جابر.

تلقى اللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً بنشوب الحريق بالجراج وتسببه فى تفحم 9 سيارات بالجراج.

انتقلت إدارة الحماية المدينة وقوات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران وإطفاؤها وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، وجارٍ التحقيق ومعرفة ملابسات الحريق وأسبابه.

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