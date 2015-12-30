مصادر:تقدم 7من رموز مبارك بطلبات للاتحاد الأوروبى لعدم تجديد تجميد أموالهم

كشفت مصادر مطلعة، عن تقدم 7 من رجال الأعمال ورموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بطلبات إلى الاتحاد الأوروبى لرفع التحفظ على أموالهم فى بنوك الاتحاد وعدم التجديد لتجميد أموالهم الموجودة فى حسابتهم بالبنوك الخارجية.

وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الطلبات التى تقدم بها رجال الأعمال للاتحاد لرفع التحفظ على أموالهم ضمت صورا من طلبات التصالح التى تقدموا بها لجهات الكسب غير المشروع طبقا لتعديلات قانون الكسب الجديدة بشأن التصالح مع رجال الأعمال للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهمين بها.

وأكد المصدر، أن الاتحاد الأوروبى لم يبت فى هذه الطلبات حتى الآن، لدراستها والتأكد من صحتها عما إذا كانت جهات التحقيق انتهت من فحص طلبات التصالح واتخاذ الإجراءات بالتصالح مع هؤلاء من عدمه.

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