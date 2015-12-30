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محافظ الإسكندرية يؤكد لمجلس الجامعة على أهمية العلم فى تنفيذ المشروعات

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محافظ الإسكندرية يؤكد لمجلس الجامعة على أهمية العلم فى تنفيذ المشروعات محافظ الإسكندرية يؤكد لمجلس الجامعة على أهمية العلم فى تنفيذ المشروعات
شارك المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية فى اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، أمس، برئاسة الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة حيث أعرب عن تقديره لقيمة العلم والعلماء ودور جامعة الإسكندرية كبيت للخبرة والاستشارى الدائم للمحافظة فى جميع المشروعات التى تتم على أرض الإسكندرية، من خلال التعاون فى تخطيط وتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات التى تجرى بها، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين المحافظة والجامعة لحل المشكلات التى تواجهها لتعود الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط .

وهنأ المجلس فى بيان اليوم، المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية السابق بمناسبة تعيينه محافظاً للإسكندرية، وأ.د. عصام خميس الأستاذ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ورئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية السابق بمناسبة تعيينه نائباً لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ، كما هنأ المجلـس أ.د. مها عادل عميد كلية التمريض بمناسبة انتخابها نائباً علمياً لقطاع الصحة والسكان فى الاتحاد العربى للمرأة المتخصصة التابع لمجلس الوحدة الافتصادية بجامعة الدول العربية .

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