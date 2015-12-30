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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق مفارق فيران بجنوب سيناء

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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق مفارق فيران بجنوب سيناء إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق مفارق فيران بجنوب سيناء
أصيب شخصين فى انقلاب سيارة رقم "693 د ص ص" على بعد 15 كيلو من مفارق فيران اتجاه طور سيناء.

كان اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغًا من رئيس مباحث طور سيناء بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة طور سيناء إلى مكان الحادث.

وقال الدكتور محمد وائل، مدير مستشفى طور سيناء، إن الحادث أسفر عن إصابة كل من حاتم عبد الكريم مرسى يوسف 32 سنة من كفر الشيخ، طبيب أسنان بمستشفى شرم الشيخ الدولى، ومحمد رجب أحمد 30 سنة، من كفر الشيخ، وتم تلقيهما العلاج وتحويلهما إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لخطورة حالتهما.

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