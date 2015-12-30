بالصور.. مدير أمن كفرالشيخ: إذا لم نشعر بالمواطن لا نستحق الانتماء للشعب

مدير أمن كفر الشيخ والضباط والعاملين بقسم ثاني يسددن 6200جنيه عن غارمة

في لفتة إنسانية بادر اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، و4 ضباط والأفراد العاملون بقسم شرطة ثان كفر الشيخ، من تلقاء أنفسهم، بجمع مبلغ مالى قدره 6200 جنيه فيما بينهم، (قيمة إيصالين أمانة) محرر عنهما بلاغان ضد "هانم محمود الدسوقى"، 58سنة، والمحكوم عليها فى قضيتى تبديد بالحبس لمدة عام، لتوقيعها على (إيصالى أمانة) لسيدة ورجل لتجهيز ابنتها للزواج.

قام مدير أمن كفر الشيخ والضباط والعاملون بقسم ثانى كفر الشيخ بسداد 6200جنيه للسيدة الدائنة ولعاطف محمد محمد إسماعيل صاحب محل أدوات منزليه، وتم التنازل عن الدعوى فى محضر تصالح من الشاكي والشاكية في القضية رقم 2414جنح قسم ثاني 2015م، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

مدير الأمن يسلم 5ألاف جنيه لصاحب الدين

وتواجد فى وقت مبكر من صباح اليوم، الأربعاء، بمكتب مدير الأمن، كل من عاطف محمد محمد إسماعيل صاحب محل أدوات منزلية، وهانم محمود الدسوقي الصادر بحقها حكمين بالحبس لمدة عام، وسلم مدير الأمن لصاحب محل الأدوات المنزليه 5ألاف جنيه بعد تنازله عن 1800جنيه من مجمل المديونية 6800جنيه ، كما أعطى مدير الأمن 200جنيه للسيدة بحضور العميد حاتم فايد مأمور قسم ثاني، والعقيد أحمد السيد نائب مأمور قسم ثاني، والنقيب أشرف لاشين ،وممثل لأمناء الشرطة بقسم ثاني .

مدير أمن كفر الشيخ: إذا لم نشعر بالمواطنين لانستحق أن نكون منهم

قال اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفرالشيخ، إن رجال الشرطة والأفراد والأمناء يشعرون بالمواطن المصرى ومعاناته، مشيراً إلى أن الموقف العظيم الصادر من الضباط وأفراد قسم ثان بتحمل ما علي السيدة من ديون موقف رجولى، هؤلاء هم رجال الشرطة وإذا لم نشعر بالمواطن وآلامه لا نستحق أن نكون من أبناء هذا الشعب العظيم.

مدير أمن كفر الشيخ : على الإعلام إبراز الجوانب الإيجابية

وأضاف مدير الأمن، أن هذه أم كافحت وتعبت واشتغلت كافحت واستدانت لتجهيزبناتها ، سجنت ولم تستطع تسديد ماعليها من ديون، فلابد أن نقف بجوارها ،يكفينا نظرة رضا منها ودعاء ، يكفي أن تشعر بأن رجال الشرطة معها . وللأسف نحن مظلومين وأطالب الإعلام ابراز الجوانب الإيجابية و الأشياءالطيبة وليس الأخطاء والتركيز عليها ، لأن ما يتم ابرازه من ايجابيات قليل ، مؤكداً سنظل في خدمة شعب مصر.

هام الدسوقي : اضطررت للإستدانة لتجهيز بناتي

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قالت هانم محمد الدسوقي "ربة منزل"، إنها متزوجه ولديها 4 بنات متزوجات، مشيرة إلى أنها اضطرت للإستدانة لتجهيز بناتها خلال السنوات الماضية ،وصدر بحقها أحكام بالحبس لعدم قدرتها على سداد المبالغ المطلوبة ، منها حبس لمدة عامين وأخر لمدة عام ، وأخر قضيتين الحبس لمدة عام بسبب وصلين أمانه بمبلغ 8ألاف جنيه .

وأضافت أنها فوجئت بضباط والأفراد وأمناء الشرطة بقسم ثاني يسددون 1200جنيه قيمة الإيصال الأول، وتمت المصالحه وانقاذي من حكم بالحبس لمدة 6 أشهر. وعندما تم مطالبتي بتسديد 6800جنيه الإيصال الثاني أو الحبس لمدة 6 أشهر ،فوجئت بمدير الأمن والضباط وأفراد قسم ثاني يسددون عني مبلغ 5ألاف جنيه، وتنازل صاحب الدين عن 1800جنيه نظير تحمل رجال الشرطة سداد 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنها طالبت مدير الأمن بمساعدتها فى امتلاك كشك لعدم وجود مصدر دخل لها، خاصة أن زوجها ملازم الفراش ومريض، و ليس لها من يعولهم ووعدني بتحقيق أمنيتى.



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