وفد من مديرية الأمن يزور مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين بمدينة طيبة

نظمت مديرية أمن الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة، وذلك فى إطار التواصل المجتمعى وانخراط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى الإطار الصحيح الذى ينم عن المودة والاحترام، وبناءً على تعليمات السيد الفاضل مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وتحت إشراف السيد اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر.

والتقى وفد مديرية الأمن الذى ضم قيادات المباحث والعلاقات العامة والنظام، بجميع الطلبة المتواجدين داخل المدرسة، وعبر الطلبة والمدرسون عن سعادتهم لتواجد رجال الشرطة فى زيارة خاصة لتشجعيهم على بناء مستقبل الوطن، مما كان له أطيب الأثر فى نفوس التلاميذ والأساتذة.