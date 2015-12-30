أغرب تصريحات2015| «حرائق» تامر و«سقطات» ريهام و«هجرة» عكاشة

إعداد – مصطفى حمزة

محملا بصخب التصريحات يمضى عام 2015.. بعضها تحول إلى “فضيحة”.. والبعض الآخر تجاوز حد “المسخرة”.. وبين السقف “الاخلاقى” الذى تخطته ..و”شهوة ” الكلام “..التى أغوت أصحابها..يبقى “صداها.” عاليا.. وتظل “خطاياها “تفرض نفسها على المشهد العام .

ومع ما حفلت به سنة 2015 من تصريحات مدوية من كل نوع..نرصد هنا بعضها بكل مافيها من “هم يضحك .وهم يبكى”

“هجرة” عكاشه

يصر توفيق عكاشة عضو مجلس النواب ، حتى اخر أيام العام على أن يكون”بطل” المشهد ،ووصل به ذلك الى الإعلان عن تقديم استقالته من المجلس ،و سفره إلى ألمانيا كلاجىء سياسى، وذلك لضمان عدم إلقاء أجهزة الأمن القبض وتصفيته معنويا وجسديا، على حد قوله، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تحاول إفساد البرلمان والتدخل فى شئونه من خلال الاتصال بأعضائه وإعادة عجلة الزمن إلى الخلف.

وجاء ذلك على خلفية فشل دعوته لتشكيل كتلة للمستقلين من اعضاء المجلس، مؤكدا ان الأمن منع دخول حوالى 40 نائبا الى الاجتماع الذى دعا إليه داخل مجلس الشورى ، وهو ما ادى لتواجد 5 فقط من بين 326 نائب مستقل تقريبا من اعضاء مجلس النواب.

فيديو توفيق عكاشة يعلن تقديم إستقالته من البرلمان و الهجرة إلي ألمانيا

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”فيديوجيم ” أحمد موسى

ما بين عرضه لصور جنسية مشيرا إلى انها للمخرج ونائب مجلس النواب خالد يوسف ،ثم تراجعه وإعتذاره للآخير ، تبقى الواقعه الأكثر “طرافة”..لمقدم برنامج “على مسئولبيتى” أحمد موسى ،هى عرضه لما إدعى انه لقطات لقصف القوات الروسية لعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال “موسى” -قبل عرض فيديو “القصف”-: “روسيا مابتهزرش، وأميركا لم تكن تضرب داعش من الأساس”، “الأمريكان طبطبوا عليهم”.

وتابع: “وروني الروس عملوا إيه.. هذا هو الجيش الروسي والسلاح الروسي، هذا هو بوتين، ما تشاهدونه فيديو مرعب، وكأن الروس يصطادون عصافير”، مضيفًا “الروس بيحاربوا الإرهاب بجد”.

وبعد مشاهدة للفيديو تبين أنه “فيديو جيم”، للعبة تسمى apache assault، ظهرت في عام 2010.

أحمد موسى: أمريكا كانت بتلعب مع الإرهابيين إنما روسيا مبتهزرش

وزيرة الثقافة و”الموظفة التخينة”

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فى أبريل 2015 نشبت فى أروقة وزارة الثقافة أزمة كبرى، بعد سخرية وتهكم وزير الثقافة الدكتور عبدالواحد النبوي من وزن عزة عبدالمنعم، أمينة متحف محمود سعيد بالإسكندرية قائلًا: “أنا عندى مشكلة بخصوص الموظفين التخان”.

ووقتها كتبت “عزة ” ماحدث ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” ، وقالت “اللى حصل أنه فى يوم الأحد ١٢ إبريل كنت فى مقر عملى كأمينة متحف بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية، وقام الدكتور عبد الواحد النبوى بزيارة مفاجئة للمكان بدون الإعلان عن شخصيته وسألنى عن المكان ومواعيد العمل ولو فى طلبات أو مشاكل خاصة بينا وجاوبت على الأسئلة، واتنقل سيادته لاستكمال الجولة”.

وقالت لوزير الثقافة: “يافندم فى مشكلة بتواجهنا فى المكان بتعطل أى أجراء، بخصوص المركزية انا بعت طلب بخصوص علاوة الماجيستير وتعديل الدرجة من شهر ٩ اللى فات وضيعوا الورق وبعته تانى ومفيش اى شىء تم يا فندم”، فرد الوزير قائلًا “انا بقى عندى مشكلة بخصوص الموظفين التخان”.

وأوضحت عزة أنه بدأ يسخر منها ومن وزنها الزائد مع مديرة المتحف مما جعل جميع موظفى المتحف يضحكون عليها ويسخرون منها.

وأكدت أنها تعلم جيدًا أنه لا يوجد أى شروط شكلية في هذه الوظيفة، وأنها لم تقصر خلال عملها، وأنه لا يوجد أحد من حقه أن يمارس التمييز والتحرش اللفظى بموظف وأن يهينه أمام الجميع .

وقالت “مش هقدر أقبل اللى حصل ده كشىء عادى ضمن سلسلة الإهانات والانتهاكات اللى بقت بتحصل للإنسان وبالذات للبنت والست المصرية، لأن الإهانة المرة دى مش معاكسة فى شارع، الإهانة من رجل بيمثل الأمل فى رعاية الثقافة والفنون فى بلدى.. وتبقى كارثة أن تفكيره وحكمه على الناس يكون باشكالهم مش بامكانيتهم”.

خوطر واخطاء “الهلالى”

بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد فى سبتمبر الماضى كانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لا حديث لها إلا عن وزير التعليم الجديد الدكتور الهلالي الشربيني. والسبب صفحته الشخصية على “فيسبوك”، التى حفلت بالأخطاء الإملائية التي لا يليق أن تصدر من وزير التعليم.

ونشر الحساب المنسوب للوزير صورة للدفاع عن ضباط الجيش والشرطة، مكتوبا عليها: كلمات مسيئة كما كتب على صفحته مهاجماً أمناء الشرطة، حيث يقول “أتمنى على الله وليس عليه ببعيد، أن تقوم الأجهزة المعنية في مصر بمراجعة( الزمة) المالية لأمناء شرطة الشرقية الذين اعتصموا مؤخراً قبل وبعد التحاقهم بوزارة الداخلية”، كما كتب في منشور آخر كلمة “المذيعين” بالزاي “مزيعين”. ويقول المنشور “أقترح على وزارة التربية والتعليم أن تعقد دورات مجانية في محو الأمية وتحسين الأداء اللغوي لبعض (المزيعين) ومقدمي البرامج أمثال اﻷخ الذي يقول “حشر المناهج… والحشر والتلقين”.

وفي أغسطس 2014 كتب الهلالي كلمة “أعذكم” بدلا من “أعزكم” و”ذوجها” بدلا من “زوجها” وكلمة “ناشت” بدلا من ناشط “.

يذكر أن “الهلالي الشربيني” كان يعمل في ليبيا كمستشار ثقافي بالسفارة المصرية، وتم اختطافه من جانب مسلحين هناك اقتحموا السفارة وحاولوا خطف السفير، إلا أنه تم الإفراج عنه وعاد لمصر ليعمل وكيلا لوزارة التعليم العالي.

“سقطات” ريهام سعيد

بعنوان “لحظة هجوم السوريين على ريهام سعيد”، قدمت المذيعه المثيرة للجدل حلقة برنامجها “صبايا الخير “وظهرت فيها واقفة على ظهر سيارة محملة بالسلع والملابس، رفع عليها العلم المصري، في الوقت الذي يتدافع فيه العشرات من اللاجئين لأخذ السلع.

وبدأ توالى الصدمات عندما أمسكت الميكرفون لتقول “هذه هي الشعوب التي ضيعت نفسها بالفتنة، هذه هي الشعوب التي تقسّمت، هذا هو مصير الناس عندما يضيع بلدهم، انظروا كيف تركوا أطفالهم في الأرض وركضوا ليأخذوا الملابس، دفعوا بعضهم ومازالوا يضربون بعضهم”.

في تعليق لاحق تظهر بمظهر الضحية الخائفة،و تقول “أنا عايزة أرجع مصر، احنا شعب راقي ومؤدب وأخلاقه عالية”.

وهو ما دفع الإعلامي يسري فودة، لشن هجوما حادا على “ريهام سعيد”، بسبب الحلقة، وقال “فودة ” على صفحته على فيس بوك: “السوريون اتبهدلوا واتشردوا وبيشحتوا وإحنا حلوين وبنعطف عليهم واللي مش عاجبه حالنا في مصر هنبقى زيهم.. حتى بصوا عليهم شكلهم عامل إزاي وبيقولوا إيه وموسيقى أنا يتيم شغالة إزاي!”.

وأضاف فودة:”دي الرسالة من وراء هذا الشيء الصادر عن إحدى بالوعات الصرف “الإعلامي”، وبما أنها كررت في هذا الشيء أنها تقوم بهذا العمل نيابة عن المصريين فمن حق أي مصري أن يرد، وبما أن الموضوع كبير يُسمح هذه المرة في التعليقات بالظواهر الصوتية لمن أراد ولمدة تعليق واحد.. وأنا أول المعلقين”، ليتبعها فودة بتعليق”عليكي وعلى اللي شغّلهالك وعلى أسياد اللي شغّلهالك”.

صبايا الخير | الحلقة الكاملة لمأساة السوريين

“بورنو” انتصار

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وشهدت أولى حلقات برنامج “نفسنة” والذي عرضته قناة “القاهرة والناس” مواجهة ساخنة بين ضيوف الحلقة الفنانات انتصار وهيدي كرم وشيماء سيف، بسبب قضية مشاهدة الأفلام الإباحية.

وطالبت انتصار خلال الحلقة جموع الشباب الغير قادر على الزواج بمشاهدة هذه الأفلام بدعوى “تصبير نفسه”، وهو ما رفضته شيماء التي أكدت أن الدين الإسلامي قال “من لم يستطع فعليه بالصوم وليس بمشاهدة الأفلام الإباحية”.

وبررت انتصار خلال الحلقة عن وجهة نظرها في مشاهدة هذه الأفلام وتشجيع الشباب على مشاهدتها قائلة: “في رجالة كتير قبل الدخلة محدش شرح لهم إزاي العلاقة الجنسية في الزواج، وأفلام البورنو والكتب أفادتهم كثيراً في فهم التعامل مع واحدة ميعرفهاش.. بتعرفهم إزاي يبقى زوج ويكفّيها وإزاي يجيب أولاد”.

وقالت انتصار إنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي وهي تفضل مشاهدتها، لترد عليها شيماء بـ”انتي متابعة بقى” طالبة غلق هذه المواقع وحجب هذه الأفلام التي تفسد الشباب، لتجيب انتصار أنها تحب مشاهدة هذه الأفلام، مؤكدة أن الدول التي تقوم بحجب المواقع الإباحية وتمنع هذه الأفلام تظهر فيها حالات الشذوذ بكثرة”.

انتصار تتحدث عن الافلام الجنسية ” البورنو ” في برنامج نفسنة علي القاهرة والناس ( 6/10/2015 )

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“حريق” تامر امين

أشعلت تعلقيقات المذيع تامر أمين، على حادث حريق ملهى الصياد الليلي بالعجوزة، نيران الغضب ،وخاصة عندما قالخلال برنامجه الحياة اليوم، على قناة الحياة، ، مستنكرًا من الشماتة في موتهم بدعوى أنهم في ملهى ليلي: الناس ماتت يا سادة موته صعبة وأهلهم دلوقتي في مندبة، ويطلع الناس اللي معندهمش دم يقولك إيه اللي وداهم هناك.

وذلك قبل ان يضيف لازم نقول رحمة الله عليهم وغفر الله لهم، إحنا نزعل إنهم ماتوا على سوء خاتمة، لأنهم فعلا ماتوا على سوء الخاتمة، والشيطان اللي بتحف المكان ده مش الملائكة.

بالفيديو تامر أمين معلقاً علي حريق ملهى ليلي القصة خناقة بين صيع وصاحب المحل

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“الميرغنى” ضحية مين؟

على عكس من سبقوه بالقائمه كان تدمير مستقبل اللاعب “أحمد الميرغنى ” ، هو الثمن الذى دفعه عقب الكلمات التى كتبها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لتصير تلك الكلمات كسكينٌ يُذبح به اللاعب صاحب الـ 26 عامًا ، وربما يُنهي حياته الكروية.

وكان الهجوم الإرهابي على كمائن الجيش بالشيخ زويد ، فى يوليو الماضى ، هو السبب فى النقد الذى حملته كلمات لاعب وادى دجله السابق ، حيث كتب “قولت للناس انزلوا فوضوني علشان أحارب الإرهاب.. الناس نزلت وملت الشوارع رغم أن المفروض إن ده شغلكم ومش محتاج تفويض علشان تشوف شغلك، بس ماشي هنعديها ومن ساعتها والكل بيموت مدنيين وجيش وشرطة، وانت فين من كل ده !! كل اللي بنخدوا منك كلام.. إنت فاشل ومسؤول عن كل نقطة دم في البلد دي وصحيح الرجالة اللي بتموت في سينا دي هتعمل حداد عليهم وتلغي المسلسلات ولا دول مش زي النائب العام؟”.

وفي أول رد فعل؛ بعد علم مجلس إدراة وادي دجلة، بما قام به اللاعب الشاب، قام باستبعاده من معسكر الفريق، ومن النادى كله فيما بعد ، وفي إطار الهجمة الشرسة التي تعرض لها اللاعب

،دخل المستشارمرتضى منصور على الخط ،وقال في تصريحات تلفزيونية ”دا عيل مطرود من النادي بسبب مشكلة أخلاقية، مين دا يا وائل؟، دا ولد خدام وبواب وجزمة وقليل الأدب”.

وأكمل مرتضى هجومه، متهمًا اللاعب بالعمالة والخيانة، مطالبا وائل الإبراشي، مقدم البرنامج، بإخراجه من الاستديو.

ورد “الميرغني”: “مرتضى منصور بيقول إني طُردت من الزمالك مع إن فيه فيديو شهير له يقول لكابتن حسام حسن: (إزاي تمشي أحمد الميرغني من الزمالك؟)”.

وأضاف: “هو بيقول كدة عشان يقلل من قدري.. وأنا عارف قدري كويس.. هو فاكر إنه لما يزعقلي أو يشتمني إن أنا كده هخاف”، وتابع: “حاجة تشرفني اللعب للزمالك، ومش عيب إني تركت نادي الزمالك”.

بالفيديو مرتضى يسب الميرغنى

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