باحثون صينيون يرصدون سلالة من أنفلونزا الخنازير تهدد بوباء عالمى

خلصت دراسة لباحثين صينيين إلى أن سلالة شائعة من فيروس أنفلونزا الخنازير رصدت فى خنازير صينية تمثل تهديدًا خطيرًا يتطلب "إجراءً فوريًا" لمنع تفشى وباء عالمى.

ويشار إلى أن الأمصال المتوفرة غير كافية، كما أن معظم البشر ليس لديهم أجسام مضادة تحميهم من العدوى بهذه السلالة من فيروس أنفلونزا الخنازير (إتش1 إن1) القابلة للانتقال بشكل كبير .

وأعلن الباحثون هذا الأسبوع فى المجلة العلمية الأمريكية "بروسيدنجس أوف ذا ناشونال أكاديمى أوف ساينس"، عن أن السلالة "إيه" تشكل "التهديد الوبائى الأكبر" بين 228 سلالة من الأنفلونزا رصدت فى 36417 خنزيرًا بالمزارع والمجازر فى 10 أقاليم خلال الفترة من أغسطس 2010 إلى مارس 2013

وقال رئيس فريق البحث تشين هوالان، مدير المعمل الوطنى الصينى لمتابعة أنفلونزا الطيور، لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "وجدنا أن السلالة (إى.إيه.إتش1 إن 1) هى واحدة من أكثر السلالات التى يرجح أن تسبب الأنفلونزا الوبائية البشرية القادمة لابد أن نولى أهمية كبيرة للسلالة (إى.إيه.إتش1 إن 1)".