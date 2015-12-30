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بالصور.. وكيل تعليم بنى سويف ينقل مدير مدرسة ويحيل كل مدرسيها للتحقيق

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بالصور.. وكيل تعليم بنى سويف ينقل مدير مدرسة ويحيل كل مدرسيها للتحقيق بالصور.. وكيل تعليم بنى سويف ينقل مدير مدرسة ويحيل كل مدرسيها للتحقيق
تفقد نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، مدرسة النزهة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الفشن التعليمية جنوب المحافظة، فى زيارة مفاجئة لاحظ خلالها عدم انتظام الدراسة داخل المدرسة وتواجد أغلب العاملين داخل حجرة مدير المدرسة تاركين الطلاب داخل الفصول بدون رعاية.

وعلى الفور استدعى نبوى، وكيل الإدارة التعليمية، ومعه لجنة من الإدارة التعليمية مكونة من عضو "توجيه مالى وإدارى، شئون قانونية، تعليم ابتدائى".

ومن جانبه قرر وكيل وزارة التربية والتعليم نقل مدير المدرسة والوكيل خارج الإدارة التعليمية وعودتهما إلى وظيفتيهما الأصلية وتحويل العاملين بالمدرسة بالكامل للتحقيق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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