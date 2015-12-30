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ضبط عاطلين متهمين بسرقة حقائب السيدات فى دمياط

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ضبط عاطلين متهمين بسرقة حقائب السيدات فى دمياط ضبط عاطلين متهمين بسرقة حقائب السيدات فى دمياط
تمكن رجال مباحث دمياط، من ضبط عاطلين متهمين بسرقة حقائب السيدات، وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية، تفيد قيام كل من "رضا. م.ا" 25 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز كفر سعد، و"محمود. ب .ا" 25عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز دمياط، متهمان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات حقائب السيدات.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك المتهم الثانى .. وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وبحوزة الثانى سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بقيامهما بالاشتراك معا بخطف وسرقة حقائب السيدات بدائرة القسم، واعترفا بارتكابهما وقائع المحاضر أرقام [ 7063 , 7321 , 7244 , 6968 , 7122 , 7241 , 7285 ] جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2015م، تحرر عن ذلك المحضر رقم 64/7438 جنايات قسم دمياط الجديدة لسنة 2015م.

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مصر 365