تجديد حبس قاتل الصيدلانية ومصيب نجلة عمها بكفر الشيخ 15 يوما

المتهم يمثل الجريمة أمام النيابة ومباحث قسم أول

مباحث قسم أول تتوصل للقاتل بعد ارتكابه الجريمة بثلاث ساعات

اعترافات المتهم تؤكد ارتكابه الجريمة

القاتل فكرت فى الحصول على أموال لسداد ديون والدى

طالبت أموالاً من شهد لكنها صرخت فطعنتها

قرر المستشار أحمد عبدالحى مدير نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس " أحمد .م.أ" 22سنة جزار 15يوما، لاتهامه بقتل صيدلانية، وإصابة نجلة عمها، وخادمتها بكفر الشيخ.>مثّل المتهم جريمته بتواجد مدير النيابة، والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه النقيبان عمرو فتح الله، ومحمد أبو شعيشع، وبين المتهم كيفية صعوده لبرج البيلى وهو يحمل سلاحا أبيض "سكين" داخل كيس بلاستيك، وقرعه باب شقة رضا البيلى، وطعنه شهد رضا البيلى 19سنة بطعنة عندما صاحت لرؤيتها السلاح الأبيض فى يده مطالباً أموالاً منها، ثم طعن فرح عبدالمنعم فتح الله 34 سنة خادمتها بعدة طعنات، وحاول الهرب فوجد أمامه أثناء نزوله على درجات السلم نورهان فضل البيلى 26سنة صيدلانية، فطعنها عدة طعنات أودت بحياتها عندما حاولت منعه من النزول، لرؤيتها ما حدث لنجلة عمها.>وكانت مباحث قسم أول برئاسة المقدم أحمد سكان رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عامر رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ ، بعد ارتكاب الجريمة التى هزت كفر الشيخ بثلاث ساعات فقط، من التوصل لوالد المتهم، ثم إلقاء القبض على "أحمد .م.ا" 22سنة، الذى تم التعرف عليه من خلال الكاميرا بالشوارع المحيطة بموقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم 8413 جنايات قسم أول لعام 2015م، وأمام أحمد عبد الحى مدير نيابة كفر الشيخ تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديدها 15 يوما.>أدلى " أحمد .م.ا" 22سنة المتهم بقتل صيدلانية، وإصابة نجلة عمها وخادمتها باعترافات مثيرة، ودموعه تسبقه، نادماً على ما فعل، وقال لـ"اليوم السابع" أنا تجاوزت الحدود وأخطأت مش عارف ليه، وأنا عملت كده ولم أكن أتوقع أن أكون قاتلاً، لم أكن لصا يوما ولم أرتكب فى حياتى جريمة، وربنا يسامحنى على الروح التى راحت ولو كنت حرامى لتعلمت كيفية الهرب أو التهويش بالسكين دون قتل أو إصابة أحد، كل هدفى الحصول على الأموال حتى ول كانت سرقة دون التعرض لأحد والسكين كانت معى للتهويش فقط.>وأضاف كنت جالسا فى محل الجزارة، أفكر كيف أحصل على الأموال لسداد الديون المتراكمة على والدى؟ القرض من جمعية رجال الأعمال وديون لأحد التجار التى وصلت لـ 13ألف جنيه، وتذكرت تهديد التجار لوالدى، فقمت فجأة وحملت سكيناً من محل الجزارة ووضعتها فى كيس أبيض بداخل كيس أسمر، وبدأت أفكر لمن أتوجه لكى أحصل منه على أموال بالاستدانة أو مساعدة، ووجدت نفسى أصعد للعمارة التى بها الأستاذ رضا البيلى الذى ترددت على منزله عدة مرات لتوصيل اللحوم التى يطلبها من محل الجزارة الخاص بوالدى وعلاقاتنا به طيبة ولا يوجد بيننا خلافات.>وقال صعدت ووجدت شهد قلت لها بالله عليكى أنا محتاج فلوس، ولكنها عندما رأت السكين فى يدى صرخت بأعلى صوتها، فأصبت بالرعب والخوف واصفر وجهى ولم أدر ما أفعل ولم أكن فى وعيى فطعنتها بسكين، وجاءت الخادمة فطعنتها.

وأضاف لو كانت الشغالة هى التى قابلتنى وطلبت منها الأموال لم يحدث ما حدث ولم أكن أتوقع أن أطعنهما بغباوة، وخرجت من الشقة، فقابلت الدكتورة نورهان على درجات السلم ، فطعنتها، ونزلت مسرعاً لا أعرف ماذا أفعل، فألقيت السكين فى العمارة، وخرجت وكلمت والدى على المحمول، وقلت له أنا عملت مصيبة، وتوجهت لمزلقان الإنشاء والتعمير واستقليت توك توك ودخلت منزلنا، ولم أستطع النوم، وبعدها اتصل عليا والدى، وقال لى أنت فين قلت له فى البيت، وفوجئت برجال المباحث وألقوا القبض عليّا واعترفت بالواقعة.

عتاب بين المتهم ووالده

>ووقف أحمد أمام والده وهو يحتضنه، قائلاً والله ما كنت أعرف أن هذا سيحدث، لم أفكر إلا فى سداد الديون فقط سامحنى يابابا، سامحنى أنا حاسس إنى هموت من كثرة الندم والذهول.

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام، "نورهان .ف" - 26 سنة صيدلانية جثة وابن عمها وخادمتها مصابتين. أكدت تحريات المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، أن وراء ارتكاب الجريمة " أحمد. م" 22 سنة عامل فى محل جزارة سبق له التردد على منزل والد القتيلة لتوصيل اللحوم وفى يوم الحادث صعد للطابق الرابع بالبرج السكنى، حيث تقيم "شهد" - نجلة عم القتيلة، على أنه عامل "دليفرى"، وعندما فتحت ، أشهر سلاحًا أبيض فى وجهها، لسرقة محتويات المنزل وعندما صرخت حضرت الخادمة فاعتدى عليهما بالسلاح الأبيض وأصابهما، وعندما حضرت" نورهان "، لإنقاذ نجلة عمها، سدد لها طعنات بالبطن والصدر أودت بحياتها. ألقى القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معه برئاسة أحمد عبد الحى رئيس نيابة بندر كفر الشيخ وبإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية وقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات تم تجديدهم 15 يوماً.



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