العريان: الدم المصري حرام.. وعلى الجميع إدانة قتل الشيعي حسن شحاتة

مصر لديها شعب ذكي يعرف عدوه الذي قتل أبناءه

كتب : فاطمة النشابي منذ 16 دقيقة

قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الدم المصري حرام "مسلما أو مسيحيا، رجلا أو امرأة، سنيا أو شيعيا، مدنيا أو شرطيا".

وأضاف العريان، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، من يشارك ولو بشطر كلمة في تكفير مؤمن أو مسلم أو التحريض على سفك الدم، أو بخطاب الكراهية ضد مواطن أومسؤول فهو شريك في الجريمة النكراء فمصر لن تنزلق أبدا إلى حرب أهلية أو فتنة طائفية أو مشاحنات مذهبية أو تطاحن سياسي يغذيه المال الحرام، ومصر ليست ولن تكون".

وتابع: "لمصر رب يحفظها ويرعاها، ولمصر جيش هو لها درع وسيف، ولمصر شعب ذكي يعرف عدوه الوحيد الذي قتل من أبنائه أكثر من سبعين ألفا ودفن بعضهم أحياء في رمال سيناء، وحليفه اﻻستراتيجي الذي قتل ألفا وأربعمائة في البحر اﻷحمر في كارثة العبارة وقبلهم الكثير في غياهب السجون باستبداد وقهر".

وأضاف العريان "على الجميع إدانة قتل الشيخ حسن شحاتة وأتباعه في "زاوية أبو مسلم"، وقبله ابن الجماعة اﻹسلامية وحزب البناء والتنمية في "الفيوم"، وعضو الدعوة السلفية وحزب النور في "المحلة الكبرى"، وشهداء اﻹخوان عند اﻻتحادية التسعة، ومن سقط من قبل في "محمد محمود"، و"ماسبيرو"، ومجلس الوزراء والعباسية، فلا نفرق بين أحد منهم كلهم مصريون ودماؤهم حرام ويجب جلب كل القتلة إلى العدالة دون تفرقة لنبدأ باﻷحداث اﻷخيرة التي لم تجف، دماء ضحاياها بعد في المحلة ودسوق وفوة والفيوم وأبومسلم، ورحم الله مصر وأهلها وشهداءها وحماها من الفتن ما ظهر منها وما بطن".