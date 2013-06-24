أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

العريان: الدم المصري حرام.. وعلى الجميع إدانة قتل الشيعي حسن شحاتة

Google+ Print
العريان: الدم المصري حرام.. وعلى الجميع إدانة قتل الشيعي حسن شحاتة العريان: الدم المصري حرام.. وعلى الجميع إدانة قتل الشيعي حسن شحاتة
لديها شعب ذكي يعرف عدوه الذي قتل أبناءه

كتب : فاطمة النشابي منذ 16 دقيقة

قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الدم المصري حرام "مسلما أو مسيحيا، رجلا أو امرأة، سنيا أو شيعيا، مدنيا أو شرطيا".

وأضاف العريان، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، من يشارك ولو بشطر كلمة في تكفير مؤمن أو مسلم أو التحريض على سفك الدم، أو بخطاب الكراهية ضد مواطن أومسؤول فهو شريك في الجريمة النكراء فمصر لن تنزلق أبدا إلى حرب أهلية أو فتنة طائفية أو مشاحنات مذهبية أو تطاحن سياسي يغذيه المال الحرام، ومصر ليست ولن تكون".

وتابع: "لمصر رب يحفظها ويرعاها، ولمصر جيش هو لها درع وسيف، ولمصر شعب ذكي يعرف عدوه الوحيد الذي قتل من أبنائه أكثر من سبعين ألفا ودفن بعضهم أحياء في رمال سيناء، وحليفه اﻻستراتيجي الذي قتل ألفا وأربعمائة في البحر اﻷحمر في كارثة العبارة وقبلهم الكثير في غياهب السجون باستبداد وقهر".

وأضاف العريان "على الجميع إدانة قتل الشيخ حسن شحاتة وأتباعه في "زاوية أبو مسلم"، وقبله ابن الجماعة اﻹسلامية وحزب البناء والتنمية في "الفيوم"، وعضو الدعوة السلفية وحزب النور في "المحلة الكبرى"، وشهداء اﻹخوان عند اﻻتحادية التسعة، ومن سقط من قبل في "محمد محمود"، و"ماسبيرو"، ومجلس الوزراء والعباسية، فلا نفرق بين أحد منهم كلهم مصريون ودماؤهم حرام ويجب جلب كل القتلة إلى العدالة دون تفرقة لنبدأ باﻷحداث اﻷخيرة التي لم تجف، دماء ضحاياها بعد في المحلة ودسوق وفوة والفيوم وأبومسلم، ورحم الله مصر وأهلها وشهداءها وحماها من الفتن ما ظهر منها وما بطن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر