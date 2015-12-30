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ضبط 15 قطعة سلاح و7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 15 قطعة سلاح و7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 15 قطعة سلاح و7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 15 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين و7 قضايا مخدرات وزجاجات بيرة فى حملة أمنية شنتها المديرية اليوم، لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 15 متهما بحوزتهم 15 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن بنادق آلية وفرد خرطوش ومسدس وبندقية رصاص، إلى جانب 27 طلقة نارية متنوعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 7 قضايا مواد مخدرة بحوزة متهمين منها 250 قرصا مخدرا مختلف الأنواع بقصد الاتجار، بحوزة 3 متهمين، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة.

كما ألقت مباحث الآداب القبض على عاطل بحوزته 27 زجاجة خمور "بيرة" بقصد الاتجار
>كما تمكنت مباحث المرافق من تحرير 209 مخالفات متنوعة منها إعدام 48 كلبا ضالا فى المنيا.
>فيما تمكنت مباحث المرور من ضبط 1834 مخالفة مرورية متنوعة و38 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

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مصر 365