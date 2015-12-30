أطعمة تسبب الصداع للستات.. أهمها الشيكولاتة واللانشون

يقع كل منا بين أنياب آلام الصداع ما بين فترة وأخرى، خاصة النساء، ونظن أن السبب فيه هو الاضطراب النفسى أو قلة النوم وضغط الحياة، وقد لا نفكر يومًا فى أن بعض الأطعمة التى نتناولها قد تؤدى للإصابة بالصداع.

وكشف "كارين أنسل" المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، عن الأطعمة المسببة للصداع عند النساء، ونقلها الموقع الأمريكى "womansday" حتى لا نزيد من تناولها وهى:

الشيكولاتة

>هى على رأس الأطعمة التى تفضلها النساء لأنها تعمل على تحسين المزاج ولكن فى نفس الوقت تزيد من آلام الصداع وتزيد الأعراض لدى بعض النساء.

لحم السلامى

>نوع من أنواع البسطرمة المعروفة يتم حفظها بدرجة حرارة الغرفة وتخزن لمدة سنة أو أكثر.

السجق

>من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار ويتم تحضيره بأكثر من طريقة، تحتوى القطعة الواحدة منها على 300 سعر حرارى بالإضافة إلى الدهون المشبعة والكولسترول.

>هو نوع من اللحوم المحفوظة يتم صناعتها من اللحم البقرى أو لحم الدجاج يفضلها الأطفال نظرًا لمذاقها المميز وطرق تقديمها المختلفة، بالإضافة إلى الدراسات التى كشفت عن المخاطر الناتجة عن تناول اللانشون، فهو أحد مسببات الصداع.