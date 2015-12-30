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أطعمة تسبب الصداع للستات.. أهمها الشيكولاتة واللانشون

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أطعمة تسبب الصداع للستات.. أهمها الشيكولاتة واللانشون أطعمة تسبب الصداع للستات.. أهمها الشيكولاتة واللانشون
يقع كل منا بين أنياب آلام الصداع ما بين فترة وأخرى، خاصة النساء، ونظن أن السبب فيه هو الاضطراب النفسى أو قلة النوم وضغط الحياة، وقد لا نفكر يومًا فى أن بعض الأطعمة التى نتناولها قد تؤدى للإصابة بالصداع.

وكشف "كارين أنسل" المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، عن الأطعمة المسببة للصداع عند النساء، ونقلها الموقع الأمريكى "womansday" حتى لا نزيد من تناولها وهى:

اليوم السابع -12 -2015

الشيكولاتة


>هى على رأس الأطعمة التى تفضلها النساء لأنها تعمل على تحسين المزاج ولكن فى نفس الوقت تزيد من آلام الصداع وتزيد الأعراض لدى بعض النساء.

اليوم السابع -12 -2015

لحم السلامى


>نوع من أنواع البسطرمة المعروفة يتم حفظها بدرجة حرارة الغرفة وتخزن لمدة سنة أو أكثر.

اليوم السابع -12 -2015

السجق


>من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار ويتم تحضيره بأكثر من طريقة، تحتوى القطعة الواحدة منها على 300 سعر حرارى بالإضافة إلى المشبعة والكولسترول.

اليوم السابع -12 -2015


>هو نوع من اللحوم المحفوظة يتم صناعتها من اللحم البقرى أو لحم الدجاج يفضلها الأطفال نظرًا لمذاقها المميز وطرق تقديمها المختلفة، بالإضافة إلى الدراسات التى كشفت عن المخاطر الناتجة عن تناول اللانشون، فهو أحد مسببات الصداع.

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مصر 365

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