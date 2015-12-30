لمرضى السكر.. كبسولات الأعشاب تجعل وخز الحقن المؤلم شىء من الماضى

وداعا لوخز الحقن المؤلم لمرضى السكر، فقد قام فريق من العلماء بتطوير كبسولات من الأعشاب البحرية قد تعد بديلا لجرعات الحقن لمرضى السكر.

تعد جراحات زرع جزيرة البنكرياس علاجا فعالا لمرضى السكر النوع الأول التى يمكن من خلالها تقليل الجرعات اليومية، بشكل كبير، أو حتى إلغاء الاعتماد على جرعات الأنسولين الخارجى، فى الوقت الذى يعد فيه التجميد العميق طريقة للحفاظ على هذه الجزيرة ولكنها ليست آمنة تماما .

لذلك، لجأ العلماء فى معهد أوكيناوا للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعتى أويست للعلوم وواشنطن إلى تطوير طريقة الحفظ بالتبريد التى تساعد فى حماية الجزر البنكرياسية من الضرر، ولتسهيل أيضا عمليات التقييم فى الوقت الحقيقى من فرص بقاء الخلايا.

علاوة على ذلك، تقلل هذه الاستراتيجية من فرص رفض الجسم للجزر المنزرعة، وبالتالى، تقليل استخدام العقاقير المثبطة للمناعة، والتى يمكن أن تكون ضارة بصحة المرضى.

تستخدم التقنية الجديدة جهاز "ميكروفلويديك القطيرات" لتغليف الجزر البنكرياسية المنزعة فى هيدروجيل مصنوع من الجينات، والبوليمر الطبيعى المستخرج من الأعشاب البحرية، حيث تمتلك هذه الكبسولات المجهرية شبه مسامية وكميات وفيرة من الماء المجمد .

تعمل هذه الكبسولات على حماية الخلايا من الضرر وتعمل على تقليل الأضرار، فضلا على التغلب على بعض التحديات الرئيسية فى زرع الجزر البنكرياسية .