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مصرع شخص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج

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مصرع شخص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج مصرع شخص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج

تصادم دراجتين – ارشيفية

لقي شخص مصرعه، الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بناحية “الحمادية، دائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع مصادمة على الطريق الزراعي “أسيوط –سوهاج” بناحية الحمادية – دائرة المركز بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية تحمل لوحات معدنسة رقم 99515؛ ما أسفر عن مصرع هاني محمود عبد الحميد، 30 عاما، حاصل علي دبلوم ويقيم بناحية جزيرة شندويل – دائرة المركز.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20820 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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