السجن لـ 29 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بسجن 29 شخصًا بعد إدانتهم في قضية الشروع بقتل رجال شرطة وتفجيرات عام 2014، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

> وأوضحت الوكالة، بحسب ما نقلته عنها “سكاي نيوز عربية” أن الحكم، الذي صدر الثلاثاء، ينص على “معاقبة المتهمين لمدد تتراوح من السجن المؤبد إلى خمس سنوات”، و”إسقاط الجنسية عن اثنين من المتهمين”.

وأدين المتهمون بـ”قضية الشروع بقتل أفراد الشرطة أثناء، وبسبب، تأديتهم لواجبهم وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة والإتلاف تنفيذا لأغراض إرهابية..”.

كما أدينوا، وفق تصريح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بـ”التدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب الجرائم الإرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف”.

وأوضحت الوكالة أن القضية تعود إلى 19 ديسمبر 2014، حين ورد “بلاغ عن قيام مجهولين بالتجمهر والقيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام بمنطقة بني جمرة..”.

وأضافت أنه “بحضور أفراد الشرطة قام المتهمون بتفجير عبوة متفجرة تم زراعتها بالمكان لاستهداف أفراد الشرطة قاصدين قتلهم، مما أدى إلى إصابة” عدد من رجال الشرطة.