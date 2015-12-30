رئيس الوزراء العراقي: حررنا مدينة الرمادي وسنزحف نحو الموصل معقل تنظيم داعش

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعد استعادة مدينة الرمادي، من سيطرة داعش، أن القوات العراقية ستشرع في الزحف على مدينة الموصل معقل التنظيم، وذلك خلال تفقده للمدينة.

وقال العبادي إن القوات العراقية ستبدأ بالزحف لتحرير الموصل من قبضة داعش، متعهدا بملاحقة التنظيم وقادته في كل الأماكن التي يسيطرون عليها في العراق.

وكان العبادي تعهد الاثنين تحرير العراق كاملا من تنظيم داعش في 2016، وذلك بعد ساعات من رفع قوات مكافحة الإرهاب العلم العراقي على المجمع الحكومي في وسط الرمادي.

وعقد العبادي اجتماعا مع قيادات من الجيش والقوات الأمنية داخل المجمع الحكومي.