أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس الوزراء العراقي: حررنا مدينة الرمادي وسنزحف نحو الموصل معقل تنظيم داعش

Google+ Print
رئيس الوزراء العراقي: حررنا مدينة الرمادي وسنزحف نحو الموصل معقل تنظيم داعش رئيس الوزراء العراقي: حررنا مدينة الرمادي وسنزحف نحو الموصل معقل تنظيم داعش

حيدر العبادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعد استعادة مدينة الرمادي، من سيطرة داعش، أن القوات العراقية ستشرع في الزحف على مدينة الموصل معقل التنظيم، وذلك  خلال تفقده للمدينة.

وقال العبادي إن القوات العراقية ستبدأ بالزحف لتحرير الموصل من قبضة داعش، متعهدا بملاحقة التنظيم وقادته في كل الأماكن التي يسيطرون عليها في العراق.

وكان العبادي تعهد الاثنين تحرير العراق كاملا من تنظيم داعش في 2016، وذلك بعد ساعات من رفع قوات مكافحة الإرهاب العلم العراقي على المجمع الحكومي في وسط الرمادي.

وعقد العبادي اجتماعا مع قيادات من الجيش والقوات الأمنية داخل المجمع الحكومي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا