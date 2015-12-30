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تنظيم داعش يعانى ضربة مزدوجة بسقوط الرمادي ومقتل قادتها

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تنظيم داعش يعانى ضربة مزدوجة بسقوط الرمادي ومقتل قادتها تنظيم داعش يعانى ضربة مزدوجة بسقوط الرمادي ومقتل قادتها
قال متحدث باسم التحالف العسكرى الذى تقوده الولايات المتحدة إن قوات التحالف قتلت عشرة من زعماء تنظيم داعش بينهم افراد على صلة بهجمات باريس خلال غارات جوية فى ضربة مزدوجة للتنظيم المتشدد بعدما طردته القوات العراقية من مدينة الرمادي.

ورفع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى العلم الوطنى فى مدينة الرمادي بعد أن استعاد الجيش السيطرة على وسط المدينة من تنظيم داعش فى انتصار قد يساعد على دعم إستراتيجيته لإعادة بناء الجيش بعد هزائم منكرة.

وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم التحالف العسكرى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد داعش "قتلنا على مدى الشهر المنصرم عشرا من الشخصيات القيادية فى تنظيم داعش بضربات جوية محددة منهم عدد من مخططى الهجمات فى الخارج وبعضهم على صلة بهجمات باريس".

وأضاف وارن "كانت لدى الآخرين خطط لشن مزيد من الهجمات على الغرب".
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