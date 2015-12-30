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البحرين تحكم بسجن 29 شخصا من 5 إلى 25 عاما فى انفجار عام 2014

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البحرين تحكم بسجن 29 شخصا من 5 إلى 25 عاما فى انفجار عام 2014 البحرين تحكم بسجن 29 شخصا من 5 إلى 25 عاما فى انفجار عام 2014

>قالت وكالة أنباء البحرين اليوم الأربعاء إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بالسجن على 29 شخصا لفترات تتراوح بين خمسة أعوام و25 عاما لتفجيرعبوة ناسفة بهدف قتل رجال الشرطة فى عام 2014.

وذكرت الوكالة أن الهجوم الذى وقع فى ديسمبر الماضى أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر عربات دوريات.

ونقلت الوكالة عن المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة قضت أيضا باسقاط الجنسية عن اثنين من المحكوم عليهم والزمت 27 منهم بسداد قيمة التلفيات التى تبلغ 2782.130 دينار بحرينى (7389.46 دولار).

وأضافت الوكالة "تداولت القضية بجلساتها بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية."

وتشهد مملكة البحرين التى يقودها السنة اضطرابات متقطعة منذ الاحتجاجات التى وقعت عام 2011 وقادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات ودور أكبر فى الحكم. وتنفى اتهامات المعارضة بأنها تمارس التمييز ضد الشيعة.

وتقول البحرين إن المعارضة مدعومة من إيران وهو اتهام تنفيه الجماعات الشيعية.
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مصر 365

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