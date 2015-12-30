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المعارضة السورية المسلحة تستعيد السيطرة على قرية القصب فى جبل الأكراد

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المعارضة السورية المسلحة تستعيد السيطرة على قرية القصب فى جبل الأكراد المعارضة السورية المسلحة تستعيد السيطرة على قرية القصب فى جبل الأكراد

>أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة أنها تمكنت من استعادة السيطرة على قرية القصب فى جبل الأكراد .

ونقلت قناة ( العربية الحدث) اليوم الأربعاء عن مصادر بالمعارضة قولها "إن عناصرها تمكنت من قتل وأسر عدد من عناصر الجيش النظامى أثناء المعارك فى ريف اللاذقية، وأن قواتها أحبطت محاولات النظام التقدم فى هذه المنطقة".

وأضافت المصادر " إن قواتها استولت على أسلحة وذخيرة خلفتها عناصر الجيش النظامي".

كانت وحدات من الجيش السورى والمجموعات الشعبية قد أحكمت فى وقت سابق سيطرتها على بلدة القصب وبرج القصب الواقعة فى المحور الأوسط لريف اللاذقية الشمالى والمتاخمة لمناطق هامة تعتبر من المراكز الرئيسية للمسلحين فى ريف اللاذقية.
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مصر 365

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