وفاة 5 يمنيين فى تعز بسبب عدم وجود أوكسجين فى المستشفيات

>أعلن المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد وفاة خمسة أشخاص فى مستشفيات تعز بسبب نقص اسطوانات الأوكسجين وعدم استطاعة الأطباء إجراء عمليات جراحية لهم ، نتيجة الحصار الذى تفرضه ميليشيات الحوثيين وصالح ، موضحا أن من بينهم أربعة من عناصر المقاومة والخامس طفل رضيع عمره ساعات لم يتمكن الأطباء من إسعافه.

وقال المركز الإعلامى للمجلس فى بيان له اليوم الأربعاء "إن مليشيات الحوثيين وصالح تواصل فرض حصارها الخانق على مدينة تعز وتمنع دخول كل مقومات الحياة الأساسية من غذاء ودواء وماء للمواطنين".

وعلى صعيد العمليات العسكرية قال المركز أن 23 من عناصر الميليشيات قتلوا فى المواجهات التى دارت مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية وقصف طائرات التحالف فى جبهات القتال فى تعز وأصيب العشرات منهم .

وأضاف أن الميليشيات الحوثية استمرت فى قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز وقامت عناصرهم بقصف قرى صبر بحوالى 28 صاروخ كاتيوشا مما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة سبعة مدنيين.

وتابع قائلا " إن طائرات التحالف العربى قصفت مواقع تمركز المليشيات فى مقر اللواء 35 مدرع بمفرق المخا غربى تعز ودمرت دبابتين وعربة عسكرية ، كما قصفت مدرسة تتمركز فيه عناصر الميليشيات جنوب تعز ودمرت عربة عسكرية ومدفعا".

وأشار المركز الى أن قوات الجيش والمقاومة صدت هجومين للميليشيات الأول كان يهدف الى الوصول لجبل العروس الاستراتيجى بقوة مكونة من 9 دوريات عسكرية ومدرعات وتكبدوا خسائر كبيرة ، والثانى كان على مواقع المقاومة غربى تعز وتمكنت من صدهم وتطهير 5 منازل".

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