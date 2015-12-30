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وفاة إسرائيلى متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن فى الضفة الغربية

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وفاة إسرائيلى متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن فى الضفة الغربية وفاة إسرائيلى متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن فى الضفة الغربية

توفى رجل إسرائيلى متأثرا بجراح أصيب بها فى هجوم بسكين تعرض له فى بداية ديسمبرفى مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت شوهام روبيو، المتحدثة باسم مستشفى شعارى تصيدق فى القدس إن غينادى كوفمان الذى كان يبلغ من العمر 41 عاما توفى اليوم الأربعاء.

كوفمان، من سكان مستوطنة كريات أربع المجاورة للخليل، تعرض للطعن على يد مهاجم فلسطينى يوم 7 ديسمبر . وكانت القوات الإسرائيلية قد أردت المهاجم قتيلا فى مكان وقوع الهجوم.

كانت الخليل قد شهدت اشتباكات على مدار ثلاثة أشهر فى موجة من هجمات بالطعن وإطلاق النار والدهس.

الهجمات أسفرت عن مقتل 21 إسرائيليا، و130 فلسطينيا على الأقل، يقول الجيش الإسرائيلى إن من بينهم 89 مهاجما. وتلقى إسرائيل باللوم فى العنف المستمر على التحريض الذى يقوم به فلسطينيون، بينما يقول الفلسطينيون إنه نابع من اليأس من تحقيق الاستقلال.
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