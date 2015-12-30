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أمريكا تحذر مواطنيها من مخاطر السفر إلى تونس

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أمريكا تحذر مواطنيها من مخاطر السفر إلى تونس أمريكا تحذر مواطنيها من مخاطر السفر إلى تونس

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء مواطنيها من مخاطر السفر إلى تونس.

وأوصت الخارجية الأمريكية، في بيان، المواطنين الموجودين في تونس بتوخي أقصى درجات الحيطة واليقظة وذلك في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت المواقع التي يرتادها السياح وكذلك قوات الأمن بوسط العاصمة تونس.

وقال البيان إن على المواطنين الأمريكيين اتخاذ أقصى درجات الحذر في الأماكن العامة بتونس والتي يرتادها الأجانب مثل الفنادق والمراكز التجارية والأماكن السياحية والمطاعم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من التزام تونس بمواجهة المشاكل الأمنية وتزايد التواجد الأمني في المناطق السياحية غير أن التحديات مستمرة والتهديدات الإرهابية لازالت كبيرة.

وأشار البيان إلى إعلان السلطات التونسية فرض حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد في شهر نوفمبر الماضي والتي تم تمديدها حتى 21 فبراير القادم، وقال البيان الأمريكي إنه سيتم سريان هذا التحذير حتى 29 فبراير القادم.

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