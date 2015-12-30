أجمل 5 أفكار لتحتفلي مع أطفالك بالعام الجديد

الرياض – نهى السداوي

مع بداية الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2016، تحتار الأمهات في كيفية جعل بداية العام ليلة ممتعة وشغوفة مليئة بالمفاجآت والأوقات الحماسية لتعيش أجواء لا تنسى تتذكرها طوال العام.

"سيِّدتي نت" يخرجك من حيرتك ويستعرض معك في ما يلي أجمل خمس أفكار وأبسطها لتحتفلي مع عائلتك الصغيرة دون أن تواجهي أي صعوبة أو معاناة قد تبعدك عن الاستمتاع لتختاري منها ما يناسبك وفقاً لظروفك الخاصة وما تستطيعين أن تقومي به:

1. مفاجآت الهدايا المميزة

أدخلي السعادة على قلوب أطفالك بانتقاء أجمل الهدايا التي يتمنونها، ومن الرائع الجلوس معهم قبل ذلك والتعرف بصورة غير مباشرة على الألعاب التي يتمنون الحصول عليها لتقومي بشرائها وتغليفها لهم، وتكون هدية مشوقة لهم لعامهم الجديد.

2. رحلة خاصة

عندما يتعلق الأمر بالاحتفال فلا يوجد أجمل من تنظيم رحلة خاصة عائلية مع الأبناء للتمتع بأجمل الأوقات، وبإمكانك تخصيص يوم لهم للذهاب إلى "الملاهي" أو إحدى الحدائق الكبرى التي يعشقها أطفالك وتقضون يوماً ترفيهياً مميزاً مليئاً بالسعادة والحياة.

3. حفلة مميزة

للعام الجديد نكهة خاصة ومميزة لا تكتمل إلا بتجمع الأصدقاء والأقرباء، لذا نظمي حفلة صغيرة ومميزة في منزلك، وقومي بدعوة أطفال أصدقائك، وخصصي ركناً خاصاً لهم مليئاً بالألعاب المنوعة والحلوى، كما بإمكانك وضع برنامج للحفلة يشمل على ألعاب يشاركها الكبار والصغار بإقامة المسابقات وإعطاء جوائزها للأطفال، وبذلك يقضي الأطفال أوقاتاً ممتعة ومرحة مع أصدقائهم وآبائهم.

4. ليلة ساهرة كرتونية

إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لإقامة حفلات أو سمح لك الوقت للخروج والاحتفال مع أبنائك بليلة لا تنسى، قومي بشراء أحد أفلام الكارتون الجديدة وتي شيرتات مطبوعة لشخصيات الكارتون لتقومي بارتدائها أنتِ وأطفالك، وحضري الحلويات والعصائر والفشار، وزيني غرفة المعيشة بالألعاب، واجعليها ليلة ساهرة خاصة لمشاهدة فيلم أطفالك معهم وشاركيهم المرح والضحكات لقضاء ليلة سعيدة لا تنسى.

5. ليلة فنية ترفيهية

أدخلي الروح والإشراق والحيوية على أطفالك من خلال التمتع بمواهبهم الفنية المختلفة، إذ بإمكانك شراء أدوات فنية من أوراق للرسم وألوان وأشكال فنية تركيبية والصلصال، وهيئي غرفة أطفالك لمعرض فني جاهز بجميع أدواته، لتقرروا أن تكون ليلتكم مبدعة وساهرة بالألوان، ثم اختاري أجمل اللوحات والأعمال التي يبدعون بها وقومي بوضعها في إطار وكتابة التاريخ عليها لتسجل ذكرى رائعة بأناملهم لعام جديد سعيد.