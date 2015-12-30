عشان السنة الجديدة تبقى سعيدة.. اكتب أهدافك وتواصل مع أهلك

تفاؤل.. أحلام.. طموحات.. أهداف وأمنيات جديدة.. جميعها شعارات يضعها كثيرون عنوانًا لبداية سنة جديدة لأمنياتهم المراد تحقيقها خلال العام الجديد والتى تختلف من شخص إلى آخر كما يفضل كثيرون بداية عامهم الجديد بوضع خطة أهداف جديدة على المستوى الحياة الشخصية أو الاجتماعية والعملية.

وحول ذلك يقول ابدكتور ياسر يسرى أخصائى الطب النفسى بقصر العينى، إن هناك بعض النصائح التى يجب مراعاتها لكى تستطيع تحقيق أهدافك بنجاح فى العام المقبل وهى:

1) يجب أن نستقبل السنة الجديدة بتفاؤل وعزم ورغبة فى تحقيق كل ما نتمناه فيها.

>2)التركيز على التفكير الإيجابى والبدء فى الاستعداد والتحضير للسنة الجديدة.

>3)عدم الندم على ما لم نتمكن من تحقيقه فى السنة السابقة.

>4)التعلم من أخطاء الماضى لتجنب تكرارها فى السنة الجديدة.

>5)كتابة الأهداف التى نرغب تحقيقها فى السنة الجديدة وتقسيمها إلى أهداف ومهام صغيرة.

ويستكمل د. ياسر قائلا: "العلاقات الاجتماعية والأسرية من أهم الأسلحة التى تساعد الفرد على الاستمتاع بحياة سعيدة واستقرار نفسي. ولكى نحقق ذلك يجب اتباع الآتى:

1) ترك الخلافات جانبًا.

>2)بداية العام الجديد بالتسامح والصفح عن كل من اختلفنا معه فى السنة السابقة.

>3)بدأ السنة الجديدة بالسؤال والتواصل مع الأصدقاء والأقارب، وجعل التواصل الأسرى والاجتماعى جزء مهم من أولوياتنا وتخصيص وقت لهم أسبوعيًا.

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