انقطاع المياه عن 10 مناطق بأكتوبر لمدة 23 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، قطع المياه عن 10 مناطق بمدينة 6 أكتوبر، هى: "الروضة – نايل سات – الإنتاج الإعلامى – مدينة الفردوس شرطة – دريم – الياسمين – سوق الجملة – خزانات سوميد" لمدة 23 ساعة، اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة 7 صباح الخميس.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن ذلك يأتى بسبب تحويل مسار خط مياه 500مم أسفل قواعد كوبرى مول مصر الجديد فى طريق الواحات تحت إشراف الأشغال العسكرية.

وأضاف رسلان، أن شركات المياه على مستوى الجمهورية، تقوم بأعمال الصيانة والإحلال والتجديد المختلفة، بالمحطات والشبكات فى فترة الشتاء، ولذا نُضطر إلى قطع المياه عن بعض المناطق التى تجرى بها هذه الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان عن قطع المياه قبل التنفيذ، حتى يأخد المواطنون احتياطاتهم، موضحاً أنه يتم توفير المياه اللازمة لهم حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.