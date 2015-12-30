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إخلاء سبيل 4 إخوان بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامهم بإثارة الشغب بمدينة نصر

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إخلاء سبيل 4 إخوان بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامهم بإثارة الشغب بمدينة نصر إخلاء سبيل 4 إخوان بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامهم بإثارة الشغب بمدينة نصر
قررت محكمة جنح مدينة نصر، إخلاء سبيل عبد الرحمن محروس، خالد جمعه، أنس عصام مختار ، على عطا على بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، بمدينة نصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم ٥٣٦٦١ لسنة ٢٠١٥ جنح مدينة نصر أول، ارتكاب جرائم "التظاهر بدون تصريح، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تعطيل الطرق والمواصلات، والتحريض ضد قوات الشرطة والجيش، حيازة شماريخ، حيازة منشورات، وإثارة الشغب والعنف " .

تعود أحداث الواقعة الى ١١ ديسمبر ٢٠١٥ حينما ورد بلاغ إلى قوات قسم شرطة مدينة نصر أول، بخروج تظاهرة من مدينة نصر دون إذن نيابة، والقيام بأعمال شغب فى الطرقات، ما أدى الى إرهاب المواطنين والمارة، وباستصدار إذن النيابة تم فض التظاهر والقبض على عدد من المتهمين.

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مصر 365