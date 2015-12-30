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ضبط ليبيين اثنين واثيوبى فى أسوان لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية

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ضبط ليبيين اثنين واثيوبى فى أسوان لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية ضبط ليبيين اثنين واثيوبى فى أسوان لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الأربعاء من ضبط ثلاثة متسللين وذلك لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.
>وكان اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان تلقى إخطارا بضبط "محمد احمد ""- 22 سنة عامل ليبي الجنسية و كمال حمد - 36 سنة عامل ليبي الجنسية و علي محمد 20 سنة عاطل أثيوبي الجنسية تحرر المحضر رقم 143 جنح مركز أسوان .وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسللين وإخطار النيابة المختصة.

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