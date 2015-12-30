ضبط ليبيين اثنين واثيوبى فى أسوان لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الأربعاء من ضبط ثلاثة متسللين وذلك لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

>وكان اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان تلقى إخطارا بضبط "محمد احمد ""- 22 سنة عامل ليبي الجنسية و كمال حمد - 36 سنة عامل ليبي الجنسية و علي محمد 20 سنة عاطل أثيوبي الجنسية تحرر المحضر رقم 143 جنح مركز أسوان .وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسللين وإخطار النيابة المختصة.

شبكةعيونالإخبارية

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