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مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بسوهاج

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مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بسوهاج مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بسوهاج
شهد الطريق الزراعي أسيوط سوهاج السريع بناحية قرية الحمادية دائرة مركز سوهاج ،وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية،وسيارة مجهولة فرت هاربة نتج عنه وفاة قائد الدراجة البخارية.
>و كان اللواء أحمد أبوالفتوح،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ،قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،قادها الرائد محمود جلال الشريف ،رئيس مباحث المركز بناحية الحمادية - دائرة المركز تبين وقوع حادث تصادم ووجود متوفي وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 20820 إداري المركز لسنة 2015 .
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