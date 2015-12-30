الصليب الأحمر يحذر من تدهور أوضاع أكثر من مليونى نازح عراقى

حذر الصليب الأحمر من خطورة تدهور أوضاع أكثر من مليونى نازح فى المناطق المعزولة بالعراق باتوا مهددين بانعدام الأمن الغذائى وخطر الإصابة بالأمراض المعدية.

وأوضح الصليب الأحمر، فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هذه الأعداد الضخمة أجبرت نتيجة المواجهات العسكرية على الاعتماد بشكل أساسى على مساعدات المنظمات الإنسانية للحصول على الطعام ومياه الشرب النظيفة.

من جانبه قال رئيس بعثة اللجنة الدولية فى العراق، باتريك يوسف، أن الكثير من العراقيين ما يزالون يفرون من مناطق القتال ويقيمون فى أماكن أكثر أمنا، لكنها معزولة، وخصوصا فى محافظة الأنبار، لافتا إلى أن النازحين العراقيين يعانون فى مخيمات الإيواء المؤقتة من إنعدام الأمن الغذائى وعدم توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية ومياه الشرب النقية ما يجعلهم معرضين لخطر الإصابة بأمراض معدية مثل الكوليرا.

يذكر أن استمرار الأزمة والعمليات العسكرية فى العراق لم يمنع اللجنة الدولية للصليب من تقديم المساعدات للنازحين فى مخيماتهم ومنها مخيم عامرية الفلوجة فى محافظة الأنبار.