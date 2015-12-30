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"المصرى الدولى" يطالب بحل لجنة حقوق الطفل بالإسماعيلية عقب شنق رضيع

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"المصرى الدولى" يطالب بحل لجنة حقوق الطفل بالإسماعيلية عقب شنق رضيع "المصرى الدولى" يطالب بحل لجنة حقوق الطفل بالإسماعيلية عقب شنق رضيع
طالب تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بالإسماعيلية، بحل لجنة حقوق الطفل بالإسماعيلية عقب العثور على رضيع مشنوق بصندوق قمامة بمنطقة الشهداء بحى ثانى بالمحافظة، لانعدام دورها الملموس سواء فى حماية حقوق الطفل أو توعية المرأة والفتيات وتكرار الكوارث الإنسانية للأطفال.

وناشد الجندى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اللواء على عزازى مدير أمن الاسماعيلية سرعة التحرى عن الواقعة وتقديم المتهم للعدالة بتهمة هزت الإنسانية وهى القتل العمد والتمثيل بالجثة لطفل رضيع بوحشية تستحق الإعدام بميدان عام.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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