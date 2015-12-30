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محافظ جنوب سيناء يبحث مع مشايخ دهب حل مشكلات المدينة

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محافظ جنوب سيناء يبحث مع مشايخ دهب حل مشكلات المدينة محافظ جنوب سيناء يبحث مع مشايخ دهب حل مشكلات المدينة
عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إجتماعا شعبيا مع مشايخ وعواقل مدينة دهب في اطار اللقاءات والإجتماعات التي يقوم بها المحافظ على أرض الواقع للوقوف على المشكلات وتذليل العقبات أمامها وحلها على وجه السرعة.

حيث استعرض المحافظ خطة التنمية الخاصة بالمدينة كما ناقش مشكلة وضع اليد بها ووعد باتخاذ كل الإجراءات لحل هذه المشكلة كما اكد المحافظ على التلاحم الدئم مع المشايخ واشتراكهم مع السلطة التنفيذية بغرض التنمية الشاملة بالمدينة ووضعها على الخريطة السياحية العالمية باعتبار دهب من اهم واجمل المقاصد السياحيه وخصوصا في مجال الرياضات المعتدة على الرياح وسياحة الغوص.

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مصر 365