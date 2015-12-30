"المهندسين" تخاطب 90كلية ومعهدا لاختبار 10من أوائل خريجيها للعمل بأمريكا

قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة خاطبت 90 كلية للهندسة حكومية وخاصة، لترشيح 10 من أوائل خريجها، لإجراء اختبارات لهم، بمعرفة هيئة اعتماد أمريكية، مشيرا إلى أن الطلاب سيحصلون على شهادات تغطى لهم الحق فى العمل بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية.

وأضاف النبراوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجهة التى ستجرى الاختبارات للطلاب تنسق معها الجامعة الأمريكية لمنح تلك الشهادات بمصر حاليا، مشيرا إلى أنه تم اختياره لإجراء تلك الاختبارات لـ900 طالب من 90 كلية ومعهدا خاصا، على أن تتحمل النقابة مصروفات الاختبار.

وأوضح نقيب المهندسين أنه سيتم إعلان نتائج الاختبارات أمام الرأى العام، لتوضيح قدرات كل معهد أو كلية أمام الجميع، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إغلاق باب الترشيحات فى منتصف يناير المقبل.

فى سياق متصل، أكد الدكتور حمدى الليثى رئيس لجنة التعليم الهندسى بنقابة المهندسين، أنه جار التنسيق مع قطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، لملاحظة أى قصور بنتائج طلاب أى معهد أو كلية، لمطالبة النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الدراسة بتلك الجهة.

وأشار الليثى، إلى أن الاختبار يمكن إجراؤه لكل خريجى الهندسة فى أنحاء الجمهورية، للحصول على الشهادة المعتمدة، للحصول على فرص عمل خاصة أنها شهادة معترف بها دوليا، إلا أن غير المرشحين من الجامعات سيتكفلون بمصروفات الاختبارات، موضحا أن تلك الاختبارات تمكن النقابة من قياس جودة المنتج الصادر عن كل جامعة ومعهد، لافتا إلى أنهم خاطبوا جميع الكليات والمعاهد لإفادتهم بأسماء 10 خريجين من أوائل كل جامعة لدخول الامتحانات والنقابة ستتحمل التكلفة.