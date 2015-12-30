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خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من الأردن الكويت وقطر فى وفاة الأمير سعود

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خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من الأردن الكويت وقطر فى وفاة الأمير سعود خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من الأردن الكويت وقطر فى وفاة الأمير سعود
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيات عزاء ومواساة فى وفاة الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز وذلك من العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وكان خادم الحرمين الشريفين قد ادى صلاة الجنازة على الفقيد مساء أمس بالرياض.
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