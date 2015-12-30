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للتخلص من إدمان الأدوية المضادة للاكتئاب تناول طبق سلطة يوميًا

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للتخلص من إدمان الأدوية المضادة للاكتئاب تناول طبق سلطة يوميًا للتخلص من إدمان الأدوية المضادة للاكتئاب تناول طبق سلطة يوميًا
تختلف أنواع وفوائد الفيتامينات، ولكل نوع فائدة محددة فى الحفاظ على الصحة والحد من الإصابة بالأمراض، وهناك العديد من الدراسات التى تؤكد أن نقصان الفيتامينات فى الجسم قد يصيبك بالاكتئاب.

الخضراوات تقيك من الاكتئاب


>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات كالخضراوات يحد من إصابتك بالاكتئاب، لأنها تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة لتحسين المزاج.

الخضراوات تساهم فى إفراز هرمون السعادة


>ويتابع أن الخضراوات تحتوى على عناصر مهمة كالفوليك أسيد والحديد والبوتاسيوم وفيتامين "ب" المهم لصحة الجسم، وهذه العناصر تساهم فى إصدار الجسم لهرمون السعادة والحد من الإصابة بالاكتئاب.

الخضراوات تغنيك من مضادات الاكتئاب


>وأكد استشارى السمنة والنحافة، أن الخضراوات تعد مهمة جدًا للأشخاص الذين يتناولون عقاقير مضادة للاكتئاب، فالاستمرار فى تناول الخضراوات يغنيك عن هذه العقاقير، كما أن الأشخاص المكثرون فى تناول الخضراوات تقل فرص إصابتهم بالاكتئاب.

طبق السلطة الخضراء يساوى حياة


> ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تناول الخضراوات بشكل يومى، فاعتيادك على طبق السلطة الخضراء يوميًا يقيك من الاكتئاب ويشعرك بالسعادة نتيجة لإفراز هرمون "السيروتونين".

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