بالصور.. محافظ القليوبية ونواب البرلمان فى زيارة ليلية لمستشفى قليوب

قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية يرافقه المهندس مصطفى عباس السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وحسين عشماوى وسولاف درويش عضوى مجلس النواب، بزيارة لمستشفى قليوب والمؤسسة العلاجية، مساء أمس الثلاثاء، للوقوف بشكل حقيقى على الأزمات بها.

واستمع المحافظ خلال جولته لعدد من المرضى والأطباء والعاملين بالمستشفى، كما استمع لمقترحات نواب الدائرة الذين حذروا من انهيار المؤسسة العلاجية بمدينة قليوب عقب قيام 170 طبيبا وعضو هيئة تمريض وموظفين وعمال بتنظيم وقفة احتجاجية وامتنعوا عن العمل لعدم صرف مرتب شهر ديسمبر والحوافز لمدة أربع شهور، وتدهور المستوى الطبى والعلاجى وشكاوى المرضى والعجز الشديد فى الأدوية والأجهزة الطبية المعطلة.

ووعد المحافظ خلال زيارته بالعمل على حل مشكلات المستشفى للتيسير على المواطنين والمرضى ومنح الأطباء والعاملين حقوقهم.



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