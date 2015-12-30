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اليوم .. نظر محاكمة ياسر رزق وصحفية بجريدة مستقلة بتهمة "سب قاضى"

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اليوم .. نظر محاكمة ياسر رزق وصحفية بجريدة مستقلة بتهمة "سب قاضى" اليوم .. نظر محاكمة ياسر رزق وصحفية بجريدة مستقلة بتهمة "سب قاضى"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم الأربعاء، محاكمة الكاتب الصحفى ياسر رزق وصحفية أخرى، لاتهامهما بسب وقذف قاضٍ ونشر أخبار كاذبة عنه، أثناء توليه رئاسة تحرير جريدة مستقلة.

كان القاضى مدحت سعد الدين، عضو لجنة إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية، قد أقام دعوى سب وقذف ضد ياسر فتحى سليمان رزق، ومحررة صحفية، حملت رقم 575 لسنة 2014، وجاء بها أن الصحفية نشرت أخبارا كاذبة تسىء إلى مقيم الدعوى وتخل بواجباته فى جريدتها بالعدد رقم 3456، وأن رئيس التحرير أخل بواجباته فى الإشراف على المضمون.

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مصر 365